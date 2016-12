M6/Pascalito

Emission du dimanche 11 septembre 2011 17:15

66 Minutes

Au sommaire :

Kev Adams, le clown des ados

Portrait de Kev Adams, un humoriste de 19 ans qui plaît beaucoup aux adolescents.

Une décharge devant mon pavillon

A Limeil-Brévannes, depuis dix mois, le patron d'un site de transit de déchets qui a cessé ses activités et les collectivités locales se renvoient la responsabilité d'une montagne d'ordures.

Promotion canapé à la RATP ?

Gwen Eslan, ancien responsable syndical de la RATP, est accusé par certains de ses collègues d'avoir exigé des faveurs sexuelles en échange de promotions.

Les féministes aux seins nus

En Ukraine, pour dénoncer la prostitution et le tourisme sexuel, certaines jeunes femmes n'hésitent pas à manifester en talons aiguilles, mini-jupes et les seins à l'air.