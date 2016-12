Fotolia / Lecedre

Emission du mercredi 10 août 2011 22:50

De l'or dans les steppes : aventures en Mongolie

La Mongolie est connue pour ses grands espaces. Treks à cheval et vie en yourte, les éleveurs nomades accueillent les touristes occidentaux en quête d'aventure. Mais ce mode de vie ancestral est menacé. Riche en or, le sous-sol des steppes est exploité par une poignée de nouveaux oligarques. Et la plupart des bergers n'a pas d'autre choix que de travailler à la mine ou de s'exiler en ville. Au péril de leur vie, certains parviennent à faire vivre leurs familles grâce au trafic d'or. Dans la capitale, les nouvelles fortunes s'exhibent. Une partie de la jeunesse perd ses repères. Dans ce tumulte, les nostalgiques de la puissance de l'empire de Gengis Khan ne cachent plus leurs opinions extrémistes.





Date de rediffusion de l'émission :

Dernière diffusion le jeudi 18 août 2011 à 00:05