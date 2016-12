Emission du mercredi 17 août 2011 22:55

Francais à Bali : bons plans au paradis

Émily, Charlotte, Alban : ces jeunes Français sont dans les affaires ou dans l'humanitaire et ils ont fait de Bali leur coin de paradis. Un paradis qu'ils savent menacé. Avec ses rizières en terrasse et ses plages de rêve baignées par l'Océan Indien, Bali est une des destinations les plus prisées d'Asie : 3 millions de touristes débarquent chaque année.



Ils sont la cible d'Alban, jeune promoteur immobilier venu ici faire fortune. À 26 ans, il a déjà construit et vendu une dizaine de villas de luxe : tarif moyen 250 000 dollars. Un essor fulgurant… mais à quel prix ?



Charlotte dirige une association humanitaire, et elle mesure chaque jour les effets du tourisme sur l'environnement : un désastre écologique. Golfs luxuriants alors que l'île manque d'eau, décharges gigantesques où survit une population déshéritée, des coins que ne fréquentent pas les étrangers, plus attirés par les sirènes des plages de Kuta Beach, la capitale touristique de l'île.

Cette plage est le royaume d'Émily, cette jeune expatriée française habite une splendide villa et règne sur les nuits de l'une des boites les plus branchées de cette fameuse plage. Une vie facile, mais exposée. En 2002 deux bombes ont explosé dans une discothèque voisine, faisant plus de 200 morts. Un attentat signé par des extrémistes islamistes indonésiens, pour eux, l'île a vendu son âme au diable.



