Fotolia

Emission du mercredi 24 août 2011 23:00

Surf, plage et villas de rêve : un été californien

Les plages ensoleillées de Californie attirent toujours plus de touristes. Les promoteurs immobiliers ont bien compris qu'ils pouvaient exploiter ce coin de paradis à des fins toutes financières. Après que les propriétaires fortunés ont oeuvré à privatiser de nombreuses plages paradisiaques, ceux-ci se voient assiégés par un voisinage désireux de profiter du littoral. Par ailleurs, de nombreuses victimes de la crise échouent peu à peu à Malibu ou ailleurs, attirées par la douceur du climat. La violence s'accroît, même chez les pacifiques surfeurs : aujourd'hui de plus en plus nombreux, ils n'hésitent plus à se battre pour une vague.





Date de rediffusion de l'émission :

Dernière diffusion le jeudi 01 septembre 2011 à 00:20