Alors que les plages se couvrent de touristes, 45% des Français ne pourront pas partir en vacances, souvent par faute de moyens. Pour profiter de l'été, ils sont de plus en plus nombreux à trouver la parade aux budgets trop serrés. Nathalie et Frédéric partiront quelques jours dans le Jura avec quatre de leurs enfants. Ils sont tous accueillis dans un centre ATD Quart Monde, mouvement venant en aide aux personnes en grande difficulté. Mère élevant seule sa fille, Sandrine a également fait appel à la solidarité locale. Une association caritative lui prête une maison dans les Pyrénées. Quant à Anaïs et Sébastien, sans même se connaître, ils ont loué ensemble un mobil-home, pour eux et leurs enfants respectifs.





Informations complémentaires :