1939-1945 : Unités d'élite, les combattants de la liberté La Big Red One

Diffusé le 21/08/2022

La 1re division d'infanterie américaine, surnommée la "Big Red One" à cause du chiffre rouge présent sur son emblème, s'est illustrée sur le front italien, en Afrique du Nord et sur les plages du débarquement allié en Normandie.