1941-1945 : au cœur de la guerre du Pacifique Épisode 1

Diffusé le 21/03/2021

Le 7 décembre 1941, le Japon joue son va-tout et bombarde la flotte américaine du Pacifique stationnée à Pearl Harbor, Hawaï. Au cours des mois suivants, les forces japonaises se déchaînent à travers l'Asie, humiliant l'Amérique et ses alliés. L'Empire du Soleil levant semble alors imbattable. Mais l'Amérique riposte alors... Le conflit dans le Pacifique instaure une nouvelle forme de guerre navale. À l'été 1942, les États-Unis dominent les mers mais le Japon est toujours invaincu sur terre et reste une force puissante dans les airs. L'avenir est toujours très incertain...