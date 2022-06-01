2050 - climat : peut-on encore éviter le pire ? 2050 - climat : peut-on encore éviter le pire ?

Le réchauffement climatique semble inéluctable. Et si dans quelques décennies le monde entier basculait dans un chaos climatique ? Et s'il était trop tard pour faire machine arrière ? D'ici 2050, la moitié de la population pourrait être menacée par au moins trois catastrophes climatiques cumulées : sécheresses, famines, inondations. Et la France ne sera pas épargnée. À l'aide d'images de reconstitutions fictionnées, nous allons vous emmener en 2050 et vous montrer très concrètement les effets du dérèglement du climat à travers des scénarios catastrophes…