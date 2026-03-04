2050 - le monde d'après Émission

Diffusé le 07/02/2023

Un été qui dure 6 mois, des fleuves à sec, des montagnes sans neige à Noël et des tempêtes glaciaires dignes des pires films catastrophe. Force est de constater que les prévisions les plus pessimistes des scientifiques n’ont pas attendu 2050 pour se réaliser. Quelles solutions seront efficaces à l’horizon 2050 pour sauver la planète ? Une chose est certaine, il faut agir car si nous ne faisons rien, les trois quarts de l’humanité seront en réel danger de mort à cause des caprices du climat, au moins 20 jours par an ! Des experts, des archives édifiantes et des séquences de fiction marquantes vont vous projeter dans ce monde d’après.