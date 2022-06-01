24 heures chrono S3 E11 - 23h00 – Minuit

Chargement

Diffusé le 25/06/2020

Le Président Palmer fait appel à son ancienne femme Sherry pour obtenir son aide afin de contrer les attaques d'Alan Milliken qui essaie de l'empêcher de faire passer réforme sur la santé... De son coté, Claudia réussit à libérerChase et sa famille de l'emprise des Salazar mais elle est abattue au cours de la fuite. Les survivants sont peu après récupérés par la CAT... Par la force, Jack réussit à convaincre Nina de coopérer au profit des Salazar lors de latransaction avec Amador...