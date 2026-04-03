3h10 pour Yuma 3h10 pour Yuma

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Diffusé le 09/01/2012

Vétéran de la guerre de Sécession, Dan Evans est propriétaire d'un ranch qu'il occupe avec sa famille. Mais la sécheresse le place au bord de la ruine. Sa seule solution serait de vendre son terrain, ce qu'il refuse de faire. Alors qu'il mène son troupeau, Dan est témoin de l'attaque d'une diligence menée par le célèbre bandit Ben Wade. Plus tard, en ville, Dan retrouve Ben et parvient à le faire arrêter. Il décide, contre une prime pouvant sauver son ranch, d'escorter le bandit jusqu'à Contention, où il sera emmené, par train, jusqu'à Yuma. Une mission risquée : les Indiens, le gang de Wade, et Wade lui-même, prisonnier inquiétant et manipulateur, menacent l'expédition...