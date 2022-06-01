66 minutes : grand format Albanie, le rêve à petit prix

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C’est un pays aux nombreux atouts, encore peu connu et où l’on peut voyager à des prix imbattables. L'Albanie est l'une des nouvelles destinations tendance en Europe. Avec ses plages immaculées, ses montagnes verdoyantes, sa riche culture et sa cuisine succulente, ce petit pays des Balkans attire chaque année de plus en plus de touristes. Routards en sac ou dos, amateurs de sensations fortes ou simplement passionnés de nature s’y pressent pour des séjours parfois moitié moins chers qu’ailleurs en Europe. L'année dernière, près de 50 000 français ont découvert ce paradis secret, 20 % de plus que l'année précédente.