66 minutes : grand format Concours, ils ont de l’or au bout des doigts

Diffusé le 22/02/2026

Qu’ils soient cuisiniers, charcutiers, coiffeurs, ou encore laveurs de vitres, tous ces artisans possèdent leurs élites. Des jeunes -parfois en échec scolaires pendant des années- se sont entendu dire : « Tu ne feras jamais rien de ta vie !». Mais avec leur métier, ils ont enfin trouvé leur voie et rêvent aujourd’hui de devenir les meilleurs. Pour ça ils s’entrainent des journées entières, souvent en plus de leurs heures de travail, pour briller dans les concours professionnels. Concours du Meilleur Ouvrier de France, Meilleur Apprentis, championnat de France ou Olympiades des métiers, il existe des centaines de concours professionnels en France. À la clé pour les lauréats, une reconnaissance de leurs pairs et l’assurance d’être courtisé par les plus grandes entreprises. Théo, Antoine, Mickael, Brice et Justine résisteront-ils à la pression pour faire partie de l’élite de leur profession ? Et voir la fierté dans les yeux de leurs parents ?