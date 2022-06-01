66 minutes : grand format Ottawa : le nouveau bon filon canadien

Diffusé le 01/03/2026

À Ottawa, la capitale, et dans sa région, le rêve canadien se mérite. L’hiver dure plusieurs mois et les températures peuvent descendre jusqu’à –30 °C. Il faut apprendre à conduire sur la neige, supporter les factures de chauffage, s’adapter à un rythme de vie bouleversé par le froid. Rien n’est simple, tout s’anticipe. Pourtant, plus de 120 000 Français ont choisi le Canada et cette région de l’Ontario. À Ottawa, ils trouvent des opportunités professionnelles, une économie stable et un cadre sécurisé pour leur famille. Mais s’installer ici, c’est accepter un vrai changement de vie : climat extrême, éloignement, démarches administratives exigeantes. Le Canada n’est pas qu’une carte postale. C’est un pari. Un défi quotidien pour ceux qui veulent transformer le rêve en réalité.