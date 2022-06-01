66 minutes : grand format Hong-Kong : il serait le meilleur hôtel de la planète !

Diffusé le 08/03/2026

Il vient d’être sacré meilleur hôtel du monde par le prestigieux classement des “The World’s 50 Best Hotels”. Une consécration suprême pour le Rosewood Hong Kong, ouvert il y a seulement six ans et déjà propulsé au sommet du luxe international. Face au mythique Victoria Harbour, l’établissement domine la baie depuis une tour spectaculaire culminant à 270 mètres. 413 chambres et suites au design épuré, marbre et bois précieux, baies vitrées monumentales. Côté gastronomie, l’excellence porte aussi une signature française. Le chef pâtissier Jonathan Soukdeo, élu meilleur chef pâtissier d’Asie en 2025, sublime la haute pâtisserie tricolore. Les onze restaurants de l’hôtel sont dirigés par le Français Fabian Altabert qui a fait de l’adresse une destination culinaire à part entière. Comment un palace aussi jeune a-t-il réussi à surpasser des institutions centenaires ? Quels sont les secrets de cette réussite éclair ?