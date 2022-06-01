66 minutes : grand format Le salon qui peut changer une vie

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Diffusé le 22/03/2026

Devenir son propre patron, changer de vie, donner du sens à son travail. Près de 30 % des Français envisagent aujourd’hui de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Pour beaucoup, la franchise apparaît comme la voie idéale : un modèle clé en main, un cadre rassurant, et la possibilité d’entreprendre sans partir de zéro. Restauration, services, immobilier, les concepts se multiplient et promettent un démarrage plus sécurisé. Mais derrière ces promesses, le choix du bon réseau est déterminant. Au Salon de la Franchise, des milliers de candidats se pressent pour trouver l’idée qui pourrait transformer leur vie. Certains se lancent très jeunes, d’autres changent de cap après des années de carrière. Tous partagent le même espoir : réussir sans se tromper. Mais comment faire les bons choix, comprendre les règles du jeu et maximiser ses chances de succès ? Immersion auprès de ceux qui ont franchi le pas et d’autres, qui s’apprêtent à le faire.