66 minutes : grand format Le village à la recherche de sa troisième étoile

Chargement

Diffusé le 29/03/2026

À Vonnas, dans l’Ain, un village de 3 000 habitants attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ici, tout porte l’empreinte d’un homme : Georges Blanc. En soixante ans, le chef a transformé ce territoire en un véritable empire gastronomique, étendu sur huit hectares, avec hôtels de luxe, restaurants, boutiques et plus de 250 salariés. Mais après plus de quarante ans avec trois étoiles Michelin, la chute est brutale : l’une d’elles s’est envolée. Un séisme pour cette maison d’excellence. Nous avons pu entrer au cœur de cet univers unique, là où tout se joue désormais. Cuisine repensée, équipes remobilisées, lieux modernisés, rien n’est laissé au hasard pour reconquérir l’étoile perdue. Car à Vonnas, plus qu’un restaurant, c’est tout un village qui retient son souffle. Et pour Georges Blanc, le défi est immense : prouver que la légende peut encore écrire une nouvelle page.