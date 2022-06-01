66 minutes : grand format Vide-greniers : la saison est enfin lancée !

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Diffusé le 05/04/2026

Avec le retour des beaux jours, ils envahissent villes et villages : les vide-greniers signent leur grand retour. Près de 50 000 événements sont organisés chaque année en France, un succès qui ne se dément pas. Pour beaucoup, c’est devenu le rendez-vous incontournable pour faire de bonnes affaires ou arrondir ses fins de mois. Derrière ces allées remplies d’objets oubliés, la concurrence est rude. Sur certains événements, des centaines d’exposants se disputent l’attention de milliers de visiteurs. Pour espérer vendre, il faut se démarquer : stands bien remplis, objets soigneusement sélectionnés, prix attractifs, tout se joue en quelques heures. Et parfois, ces ventes prennent une tournure plus personnelle. Vider une maison de famille, se séparer d’objets chargés d’histoire, derrière chaque stand, il y a aussi des histoires de vie. Entre bonnes affaires, débrouille et émotions, les vide-greniers sont bien plus que de simples marchés : un véritable phénomène populaire.