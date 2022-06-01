66 minutes : grand format Camping du Perroquet : des vacances Ch’ti pas comme les autres

Chargement

Diffusé le 12/04/2026

À l’extrême nord du littoral français, à deux pas de la frontière belge, le camping du Perroquet déploie ses 30 hectares et plus de 800 emplacements face à un décor à couper le souffle : dix kilomètres de sable fin bordés de dunes sauvages, balayées par le vent et baignées de lumière. Ici, pas de luxe tapageur ni d’attractions démesurées. Le vrai trésor, c’est l’ambiance. Une atmosphère chaleureuse, presque familiale, où l’on se retrouve d’année en année. Jusqu’à 5 000 vacanciers s’y installent chaque été, venus de toute l’Europe… mais aussi parfois du village voisin. Certains y ont leurs habitudes depuis des générations. Au programme : longues journées sur la plage, parties de pétanque improvisées, barbecues qui s’éternisent, apéros entre voisins et soirées animées où tout le monde finit par se connaître. Entre habitués hauts en couleur, familles fidèles et nouveaux venus rapidement adoptés, le Perroquet est bien plus qu’un camping : un véritable art de vivre. Immersion dans un lieu hors du temps, où simplicité rime avec bonheur partagé.