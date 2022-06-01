66 minutes : grand format Marché de Sarlat : quand le terroir fait son show

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Diffusé le 19/04/2026

Le week-end de Pâques a sonné le coup d’envoi : à Sarlat, le marché refleurit et la saison est officiellement lancée. Oubliez les supermarchés aseptisés ! Ici, c’est une forteresse gourmande à ciel ouvert où l’histoire se déguste à chaque coin de rue. Dès les premiers beaux jours, des milliers de visiteurs affluent dans les ruelles pavées de la cité médiévale pour découvrir les trésors du Périgord et renouer avec un art de vivre authentique. Sur les étals, les traditions se transmettent avec fierté. Certaines familles incarnent à elles seules l’âme du marché, perpétuant des savoir-faire ancestraux autour des produits stars de la région. Le canard, véritable emblème local, s’invite sur toutes les tables et continue de faire la réputation gastronomique de la ville. Mais derrière cette carte postale vivante, la concurrence est rude. Producteurs et commerçants doivent redoubler d’efforts pour se démarquer, défendre leurs produits et imposer leur identité face à des références déjà bien installées. Fromages fermiers, spécialités régionales : chacun mène sa bataille pour exister sur ce marché d’exception.