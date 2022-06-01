66 minutes : grand format Gourmandises et prix cassés : Toulouse fait sa foire

Chargement

Diffusé le 26/04/2026

Bonnes affaires, trouvailles et plaisirs gourmands : la Foire de Toulouse voit les choses en grand ! Pendant dix jours, la Ville rose se transforme en immense terrain de jeu pour consommateurs curieux. On y vient pour tester, comparer, négocier et repartir avec des pépites à prix serrés, des innovations pour la maison aux idées déco les plus tendances. Ambiance festive garantie avec le quartier vintage, véritable machine à remonter le temps entre fripes stylées, vinyles collectors et objets rétro qui séduisent toutes les générations. Mais le clou du spectacle reste dans les allées gourmandes : produits du terroir, spécialités régionales et saveurs venues d’ailleurs s’enchaînent, avec dégustations à volonté. Une escapade conviviale, fun et savoureuse où l’on fait le plein de bonnes affaires et de gourmandises !