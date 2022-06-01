66 minutes : grand format Merano : le palace secret où les stars viennent rajeunir

Chargement

Diffusé le 03/05/2026

C’est un lieu hors normes, niché au cœur des Alpes italiennes, où le luxe tutoie l’exceptionnel. Depuis plus d’un siècle, ce palace 5 étoiles attire une clientèle triée sur le volet : chefs d’État, stars du cinéma, icônes du sport ou grandes fortunes en quête de renaissance. Dans ce décor digne d’un film, tout est pensé pour repousser les limites du bien-être. Suites somptueuses, table gastronomique orchestrée par un chef étoilé, clinique esthétique de pointe de 1 000 m². Ici, les cures peuvent atteindre deux-mille euros par jour, avec une promesse affirmée : retrouver la forme de ses 20 ans. Derrière cette machine à rêve, des centaines de professionnels œuvrent 24heures sur 24, pour offrir une expérience unique, entre soins avant-gardistes, sport et nutrition sur-mesure. À l’occasion de ses 120 ans, ce temple du luxe prépare une célébration exceptionnelle. Une immersion rare dans un univers de strass, de performance et de démesure.