66 minutes : grand format Dior, Orient Express : Yannick Alléno, un chef haute-couture

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Diffusé le 10/05/2026

Haute cuisine, luxe absolu et expériences hors du commun : Yannick Alléno règne au sommet de la gastronomie mondiale. Avec Monsieur Dior, son écrin parisien niché avenue Montaigne (8ème), il décroche une nouvelle étoile en un temps record et confirme son statut de chef d’exception. À la tête de dix-huit étoiles, il incarne plus que jamais l’excellence française, portée aux quatre coins du monde. Courtisé par les géants du luxe comme LVMH, il signe des tables d’exception pour Dior, Cheval Blanc ou encore le mythique Orient Express. Partout, il impose sa vision : une cuisine d’auteur, précise et audacieuse, pensée comme une œuvre de haute couture. Produits rares, sauces millimétrées, dressages élégants, chaque assiette devient un voyage sensoriel, intime et inoubliable. En coulisses, des brigades d’excellence orchestrent ce ballet gastronomique au service d’une clientèle en quête d’émotions uniques. Bien plus qu’un chef, Yannick Alléno est devenu une signature. Celle d’un luxe gourmand, où chaque détail est pensé pour faire de chaque bouchée un moment d’exception absolue.