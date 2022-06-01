66 minutes : grand format Cannes : ils rêvent de prendre la lumière !

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Diffusé le 17/05/2026

Chaque année, pendant quinze jours, Cannes (Alpes-Maritimes) devient la capitale mondiale du cinéma. Les stars défilent, les flashs crépitent, le monde entier regarde. Mais qui se cache vraiment derrière ce spectacle millimétré ? Invisibles sur le tapis rouge, indispensables dans les coulisses ils dressent les tables à minuit, règlent les lumières à l'aube, et font en sorte que chaque soirée ressemble à un rêve, même quand tout menace de partir en vrille. Quinze jours d'adrénaline, de nuits trop courtes et de petits miracles logistiques répétés à l'infini. Et puis il y a l'autre Cannes. Celle des rêveurs. Les fans qui campent des heures derrière les barrières pour un selfie ou un autographe arraché à la va-vite. Les aspirants comédiens et mannequins qui ont tout misé sur leur présence ici : la bonne rencontre, le bon regard au bon moment et peut-être, qui sait, le début de tout. Des coulisses agitées, aux trottoirs de la Croisette : glamour, sueur, fous rires et émotions garantis.