66 minutes : grand format Paillotes : ils vous régalent les pieds dans l'eau

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Diffusé le 31/05/2026

Il y aurait près d’un millier de paillotes en France. Ces restaurants de bord de mer, pour la plupart éphémères, se montent en avril pour laisser « plage nette » fin septembre. Dès les beaux jours et pendant toute la saison estivale, ils attirent autant pour leur cadre idyllique que pour leur cuisine. Entier, en filet, simplement grillé, ou ultra travaillé pour une recette gastronomique de haute volée, le poisson se déguste sous toutes les formes. À Sète (Hérault), deux couples se sont lancés dans une aventure hors-norme en rachetant une institution locale : la paillote Ola. Si Christophe et Louis, anciens mareyeurs sont incollables en poissons frais, ils doivent apprendre à gérer cet établissement face mer d’une capacité de cinq-cents couverts par service. Dans le Gard, Za est ancien pêcheur. Il a fait d’un petit kiosque à sandwich, une des adresses les plus prisées de la région et que les initiés voudraient tenir secrète. À Bandol (Var), le chef Martin Feragus vient d’obtenir sa première étoile avec une étonnante cuisine terre-mer et notamment son plat signature le foie gras à la sardine. Grosse paillote, cabane ou restaurant étoilé : ils vous régalent les pieds dans l’eau.