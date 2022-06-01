66 minutes : grand format Eze, paradis perché

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Diffusé le 12/07/2026

Accroché à flanc de falaise entre Nice et Monaco, Èze (Alpes-Maritimes) est l'un des plus beaux villages de la Côte d'Azur. Ses ruelles pavées, ses maisons en pierre et ses panoramas spectaculaires sur la Méditerranée en font une destination d'exception. Véritable refuge de charme, le village séduit une clientèle internationale en quête de calme, d'élégance et d'authenticité. Derrière ses remparts, boutiques d'artisans, galeries d'art et adresses gastronomiques cultivent un art de vivre raffiné. Èze abrite également des hôtels de prestige, installés dans d'anciennes demeures ou nichés au cœur d'écrins de verdure, le luxe se conjugue avec discrétion. Spas, terrasses panoramiques et tables étoilées participent à la renommée du village. Son célèbre jardin exotique, suspendu au-dessus de la mer, offre un décor unique entre ciel et Méditerranée. Entre patrimoine médiéval et hôtellerie haut de gamme, Èze incarne le visage le plus exclusif de la Provence et de la Riviera. Un lieu hors du temps, où chaque détour invite à la contemplation et à l'évasion.