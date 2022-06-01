66 minutes : grand format Petits prix et gros rabais : le carton des braderies d’hiver

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Diffusé le 15/02/2026

Chaque hiver, elles transforment les centres-villes en immenses marchés à ciel ouvert. Mode, déco, électroménager, produits du terroir : quand les étiquettes affichent -50 %, -70 %, parfois -80 %, les braderies attirent des foules impressionnantes. À Bordeaux (Gironde) près de 200 000 visiteurs sont attendus rue Sainte-Catherine, l’une des plus longues rues commerçantes d’Europe. Devant près de 400 boutiques, on fouille, on marchande, on charge les sacs. Les économies se font à la pelle. À Nîmes (Gard), près de 1 000 commerces participent à la braderie d’hiver. Les portants débordent sur les trottoirs, les remises peuvent atteindre -50 %, et les terrasses affichent complet. Pour les clients, c’est l’occasion de se faire plaisir sans exploser le budget. Pour les commerçants, souvent fragilisés après les soldes, c’est une bouffée d’oxygène cruciale. Immersion au cœur de ces foires hivernales où le pouvoir d’achat reprend des couleurs.