66 minutes : grand format Porto Rico : l’Amérique aux Caraïbes

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À mi-chemin entre rêve tropical et culture américaine, Porto Rico ne ressemble à aucune autre île de la Caraïbe. Ce territoire rattaché aux États-Unis attire chaque année de nouveaux expatriés en quête d’une vie différente. Parmi eux, un millier de Français ont sauté le pas. Soleil, plages et palmiers mais aussi écoles privées, centres commerciaux géants et traditions made in USA, ici, la dolce vita prend des airs de grande Amérique. Dans ce décor digne d’une carte postale, rencontre avec David, chef cuisinier hyperactif et ultra-créatif qui fait saliver l’île entière. Ouverture d’un nouveau roof-top, création d’un menu de Noël inédit, il prépare les fêtes avec une énergie débordante. Anne-Lise et sa famille ont, eux aussi, tout quitté pour une vie confortable au bord de l’océan avec logement de rêve et école privée pour leurs enfants en uniforme. Une routine bien rodée rythmée par les fêtes typiquement américaines, à commencer par Thanksgiving. Mais Porto Rico peut aussi se vivre autrement. Claire, 26 ans, a troqué sa vie en Alsace pour un quotidien plus simple au cœur de la nature. Ancienne basketteuse devenue guide dans la forêt tropicale, elle a adopté la culture locale jusqu’au pas de salsa. S’installer dans cette île, c’est également accepter l’envers du décor : climat extrême, pluies torrentielles, coupures d’eau et d’électricité font partie du quotidien. Mais pour ces Français venus chercher autre chose, le jeu en vaut la chandelle. Fêtes démesurées, traditions locales et art de vivre tropical : embarquez pour un Noël hors du commun, entre culture caribéenne et esprit américain.