66 minutes : grand format Qui fera la meilleure pizza du monde ?

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Diffusé le 27/04/2025

Plongée dans les coulisses d’une compétition aussi spectaculaire que gourmande : le championnat du monde de la pizza. Plus de sept-cents pizzaiolos venus du monde entier y ont participé, il y a quelques jours à Parme, en Italie. Parmi eux, de nombreux Français. Des candidats qui maîtrisent parfaitement leur sujet : c’est en France que l’on consomme en effet le plus de pizzas au monde, devant les Italiens ! De quoi donner confiance à nos ambassadeurs venus défendre leur savoir-faire lors de ce « Mondial ». Pendant trois jours, ils ont donné libre court à leur créativité pour bluffer le jury, jusqu’à l’épreuve « freestyle », très spectaculaire. Voyage en Italie, dans les pas de ces Français partis à la conquête du titre de champion du monde de la pizza.