66 minutes : grand format Restaus, monos, dodos : la vie au camping

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Diffusé le 05/07/2026

La saison des campings est lancée ! Un établissement 5 étoiles nous a ouvert ses portes. Situé à Portiragnes, près du Cap d’Agde (Hérault), ce camping, ouvert depuis cinquante ans, attire chaque été des dizaines de milliers de vacanciers. La clé du succès ? Un site exceptionnel de 18 hectares sur la côte méditerranéenne, un parc aquatique, des activités sportives, des animations chaque soir. Mais surtout des hébergements pour tous les budgets : de 250 à 4 000 euros la semaine. Comment divertir les familles tous les jours et proposer des repas concoctés avec les légumes cultivés dans le camping ? Comment les équipes préparent le lancement de la haute saison ? Vous verrez que les défis ne manquent pas !