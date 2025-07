66 minutes Au cœur de l’hôtel le plus dingue du monde

C’est un complexe hors du commun situé à Sao Paulo, la capitale économique du Brésil. La Cidade Matarazzo est le projet un peu fou d’un entrepreneur français, Alexandre Allard. Il a racheté là-bas, il y a dix ans, un ancien hôpital à l’abandon qu’il a entièrement rénové pour y construire galeries d’art, salles de spectacles ou encore restaurants. Un projet à plus de 500 millions d’euros dont la pièce maîtresse est un hôtel de luxe qui vise le titre de plus bel établissement du monde. Cet hôtel compte 160 chambres et 19 suites. Il se compose à la fois d’un bâtiment classé monument historique et d’une tour ultra-moderne dessinée par l’architecte star Jean Nouvel. C’est un autre Français mondialement connu qui en a assuré la décoration : Philippe Starck. Homme d’affaires atypique, Alexandre Allard ne craint pas de voir trop grand et rêve d’attirer dans son hôtel les personnalités les plus en vue de la planète.