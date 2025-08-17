66 minutes Au cœur du meilleur restaurant du monde

Plongée new-yorkaise, dans les coulisses du meilleur restaurant du monde, avec à sa tête un chef français d’exception, Eric Ripert, 58 ans. Son établissement de Manhattan, le Bernardin, a été couronné en 2023 puis 2024 par le célèbre classement « La Liste », ex-aequo avec plusieurs restaurants dont celui du chef Guy Savoy. Ce palmarès tient compte à la fois des notes des guides culinaires, des articles de presse et des avis des clients. Pour cela, le Bernardin ne manque pas d’arguments. Il a reçu trois étoiles au guide Michelin et quatre dans la prestigieuse notation du New York Times, la note maximale. La cuisine d’Éric Ripert, exclusivement centrée sur le poisson, est aussi unanimement saluée outre-Atlantique où le chef est une star.