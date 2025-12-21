66 minutes Au cœur du vrai village du Père Noël

Lire la vidéo

Diffusé le 21/12/2025

66 minutes vous plonge dans un village féérique. Un lieu où les enfants sont rois. Rovaniemi, en Laponie finlandaise, est la ville officielle du Père Noël. Des allures de Disneyland à huit kilomètres du cercle polaire. Des lutins vous y accueillent, des elfes s’occupent du courrier et des rennes vous guident pour admirer les aurores boréales. Jusqu’au miracle : la rencontre avec le Père Noël en personne. À la découverte d’une ville animée par de « vrais » humains. Mais surtout d’un monde enchanteur qui cultive le mythe et la magie des fêtes de fin d’année.