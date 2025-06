66 minutes Côte d’Azur : la vie rêvée des Américains

Elle n’a jamais aussi bien porté son surnom de « French riviera ». La Côte d’Azur reste un rêve français pour les Américains ! L’engouement est tel que la fréquentation des touristes venus des Etats-Unis a bondi de 20 % l’année dernière. Les vols transatlantiques directs sont de plus en plus nombreux : New York-Nice, Philadelphie-Nice et tout récemment Washington-Nice. Ces visiteurs américains, souvent à fort pouvoir d’achat, sont particulièrement chouchoutés par les professionnels du tourisme. Résultat : ils sont même de plus en plus nombreux à y poser leurs valises définitivement, séduits par les paysages et l’art de la vivre « à la française ». Des George Clooney, des Brad Pitt mais aussi de nombreux anonymes… Rencontre avec ces Américains qui vivent des jours heureux en Méditerranée.