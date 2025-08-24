66 minutes Déco, meubles : les bons plans de la rentrée

Diffusé le 24/08/2025

C’est la rentrée dans une semaine. Celle des élèves, mais pas seulement. C’est aussi le moment idéal pour revoir son intérieur… Comment refaire sa déco à bon prix ? Les Français se tournent de plus en plus vers la seconde main et les plateformes en ligne, au détriment des enseignes classiques. 25 % des meubles sont désormais achetés hors des circuits traditionnels. Résultat, les marques historiques ont dû s’adapter et revoir leur stratégie : promotions agressives, livraisons express… Un marché qui, comme la fast fashion pour le prêt-à-porter, est bouleversé par la fast déco : de la qualité moindre mais à prix cassés. Plongée dans le business et les bonnes affaires, de votre aménagement intérieur.