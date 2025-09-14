66 minutes Électroménager : le salon qui révolutionne votre maison

Lire la vidéo

Diffusé le 14/09/2025

Cuisines révolutionnaires, écrans XXL ou friteuses nouvelle génération, chaque année, l’IFA de Berlin, le plus grand salon européen de l’électronique grand public, dévoile les technologies qui transformeront nos foyers. Un rendez-vous immanquable pour les géants de l’électroménager, les start-ups innovantes et les curieux venus du monde entier. Parmi eux : Alexis et Jonathan, deux Français avec 500 euros en poche, bien décidés à repartir avec les gadgets les plus bluffants du salon. Car ici, tout est conçu pour séduire le consommateur : démonstrations spectaculaires, designs futuristes et promesses d’un quotidien simplifié. Mais l’envers du décor est bien plus stratégique. L’IFA, c’est aussi un ring où les marques se livrent une bataille féroce. Deux entrepreneurs vendéens y jouent leur avenir avec “Joe”, un Airfryer de nouvelle génération. Pannes techniques, négociations tendues, pression maximale : ils doivent convaincre 5 000 acheteurs pour sauver leur entreprise et … 35 emplois. Face à eux, des mastodontes comme le chinois TCL investissent des millions pour dominer le marché. Pour Alexandru, jeune commercial français de la marque, c’est le grand saut : décrocher un contrat européen avec ses écrans et frigos dernier cri. À travers ces parcours, plongez dans les allées de ce temple de la technologie, un lieu où s’entremêlent rêves de consommateurs, paris industriels et enjeux financiers colossaux. Car à l’IFA, ce ne sont pas que des appareils qui s’exposent, ce sont les tendances mondiales de demain qui se dessinent.