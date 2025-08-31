66 minutes À contresens sur l’autoroute : face au danger / Chasseurs de promos : les rois des bonnes affaires / Mini caravanes : les nouvelles stars de cet été

À contresens sur l’autoroute : face au danger C’est le cauchemar absolu des automobilistes : croiser une voiture lancée à 130 km/h… à contresens. Chaque année en France, plus de 400 cas sont recensés. Une sortie loupée, un demi-tour improvisé, ou un conducteur désorienté… les raisons sont multiples, les conséquences souvent dramatiques ! À Toulouse (Haute-Garonne), Théo, 24 ans, a croisé un véhicule roulant à contresens en pleine nuit. Une scène surréaliste, sur une autoroute qu’il connaît par cœur. Réflexe rapide, évitement de justesse… il s’en sort indemne. Mais choqué. Comme lui, des centaines d’automobilistes vivent chaque année ce type de frayeur. Alors comment éviter le pire ? Quelles sont les consignes à suivre en cas de danger ? Et que font les forces de l’ordre pour repérer et intercepter, à temps, ces véhicules ? Dans le sud-ouest, les gendarmes multiplient les opérations ciblées et les contrôles de dépistage. Sur certaines portions, des caméras haute-technologie permettent de repérer en temps réel tout comportement anormal. Enquête sur un phénomène méconnu qui ne concerne pas que les autres et découverte des bons réflexes à adopter pour rester en sécurité sur la route. Chasseurs de promos : les rois des bonnes affaires Ils écument les rayons des magasins, le regard affûté. Ils n’ont pourtant besoin de rien, si ce n’est empocher plusieurs centaines d’euros à la fin du mois. Leur secret ? Ils savent mieux que les autres mettre la main sur les bonnes affaires au bon moment … pour ensuite les revendre plus cher sur Vinted ou Amazon. Quand certains se contentent d’arrondir leurs fins de mois, d’autres en font un véritable business à temps plein car il y a gros à gagner. Aux États-Unis, cette nouvelle méthode a carrément changé la vie de ceux qui s’y sont mis à fond. Pas besoin d’être un pro du numérique : un peu de bon sens, un téléphone et l’œil pour les bonnes affaires suffisent. Grâce à quelques applications simples, ils repèrent les baisses de prix avant tout le monde. Faire ses courses pour arrondir ses fins de mois ? C’est possible ! Et ça commence peut-être dès votre prochaine virée au centre commercial. Mini caravanes : les nouvelles stars de cet été Oubliez les camping-cars mastodontes et hors de prix ! Cet été, place aux nouveaux héros du camping malin et stylé et à ces incroyables maisons sur roues qui font tourner les têtes dès leur arrivée au camping. Une caravane pliante qui se déplace à la télécommande et triple de volume en une minute, une remorque 4 en 1 qui suit votre 4x4 jusqu’au bout du monde, une mini-caravane rétro aussi légère qu’un vélo cargo : ces engins futuristes font sensation … et impressionnent tous ceux qui passent à côté ! À l’intérieur : lit king size, douche chaude, frigo XXL, cuisine équipée… le confort d’un appartement mais au beau milieu de la nature. Et tout ça pour deux fois moins cher qu’un camping-car classique ! En famille, en duo ou en mode baroudeur solo, ces campeurs nouvelle génération redonnent envie de s’évader, de profiter. Et si c’était ça, les vraies vacances ?