66 minutes Barbecue géant, saloon et rodéo : la France à l’heure américaine

Diffusé le 31/08/2025

Oubliez les merguez ! Dans la banlieue toulousaine (Haute-Garonne), Lucas Tarentino a importé un monstre d’acier de trois tonnes tout droit venu du Texas. À son bord : un barbecue XXL capable de cuire 300 kilos de viande, lentement fumée. Son objectif ? Régaler les gourmands avec du bœuf effiloché et des ribs fondants… comme au pays des cowboys ! À travers toute la France, la culture texane fait un carton. Brunchs 100 % US, saloons en pleine campagne, rodéos géants… C’est toute une ambiance venue du Far West qui s’invite dans nos villages. Comme à Saint-Agrève, où Stacy, professeur d’anglais passionnée d’équitation western, participe à la plus grande compétition de rodéo d’Europe. À ses côtés, son mari Chad, un vrai cow-boy du Nouveau-Mexique, l’encourage en bord de piste. Dans la Drôme, un saloon attire 20 000 clients chaque été avec ses décors hollywoodiens, son taureau mécanique et ses brunchs au bacon. Même les ados s’y mettent, inspirées par le dernier album country de Beyoncé ! Chapeaux vissés sur la tête et santiags aux pieds : passionnés et curieux se prennent au jeu d’une Amérique fantasmée. Plus besoin de billet d’avion : le rêve texan se vit désormais à quelques kilomètres de chez soi !