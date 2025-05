66 minutes « Tradwives » : ces Françaises qui adhèrent / Les nouveaux défis des rois du chocolat / Refus d’obtempérer : le nouveau fléau

« Tradwives » : ces Françaises qui adhèrent Look des années 1950, vies entièrement dévouées à leur mari et enfants, aux tâches ménagères, et des opinions ultra-conservatrices… Ce sont les « tradwives », comprenez épouses traditionnelles. Le mouvement, nés aux Etats-Unis et très controversé, commence à émerger en France. Si ces femmes prônent un retour à des valeurs familiales d’antan, elles sont parfaitement dans leur époque et utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leur mode de vie. A la rencontre de ces Françaises, installées aux Etats-Unis ou… dans l’Hexagone, qui adhèrent à ce mode de vie « tradi » qui fait débat. Les nouveaux défis des rois du chocolat En tablette, en gâteau, en glace… Le chocolat sous toutes ses formes fait fondre les Français ! 9 Français sur 10 en raffolent. Les gourmands avaient d’ailleurs rendez-vous cette semaine au Salon du chocolat à Paris. C’est le plus grand événement mondial dédié au chocolat et au cacao. Un évènement incontournable pour les professionnels qui viennent y démontrer leur savoir-faire, souvent spectaculaire. L’occasion surtout de déguster et d’admirer les créations des maîtres du genre… Plongée dans les nouveaux défis des rois du chocolat. Refus d’obtempérer : le nouveau fléau Les refus d’obtempérer : policiers et gendarmes sont toujours plus exposés à ce fléau. Plus de 23 000 l’an dernier. Et dans 1 cas sur 5, des personnes sont mises en danger. 13 morts ont été comptabilisés en 2022. Et du côté des forces de l’ordre, des centaines de blessés et 12 vies perdues en 10 ans. Alors comment expliquer ce phénomène ? Comment l’endiguer surtout ? Comment policiers et gendarmes se préparent à affronter ce danger de mort du quotidien ? Deux mois après le décès de l’adjudant-chef Eric Comyn lors d’un contrôle routier à hauteur de Mougins (Alpes-Maritimes), reportage au plus près de forces de l’ordre en première ligne.