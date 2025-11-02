66 minutes Qui arrêtera l’invasion du poisson géant ? / Arnaque à la serrure : il a brisé la loi du silence / Lavomatic : qu’attendez-vous pour faire fortune ? / Salem, capitale mondiale d’Halloween

Lire la vidéo

Diffusé le 02/11/2025

Qui arrêtera l’invasion du poisson géant ? Plus de deux mètres de long, pour 100 kilos et une gueule terrifiante, le silure hante nos rivières. Et affole les pêcheurs. Ce prédateur d’eau douce, accusé de dévorer tout sur son passage, suscite à la fois fascination et inquiétude. Est-il un simple monstre de foire ou une véritable menace ? Entre légendes fluviales et baigneurs attaqués cette mystérieuse créature n’a pas livré tous ses secrets. Arnaque à la serrure : il a brisé la loi du silence Un serrurier a osé dénoncer les abus de sa profession. Tarifs exorbitants, pratiques douteuses, urgences exploitées… Certains n’hésitent pas à facturer des centaines d’euros pour une porte claquée. Dans ce milieu où l’omerta règne, son témoignage dérange… au point de recevoir des menaces, dans secteur où plus de 60 % des professionnels seraient en infraction. Lavomatic : qu’attendez-vous pour faire fortune ? Un local, quelques machines, et pas besoin de salariés ! Les laveries automatiques font un carton. Fréquentation en hausse, rentabilité impressionnante, design moderne et services connectés… Ce business séduit de plus en plus d’entrepreneurs. Enquête sur une activité propre, rentable et en plein essor. Salem, capitale mondiale d’Halloween Chaque octobre, Salem se transforme en décor de film d’horreur. Sorcières, mariages mystiques, rues envahies de créatures… plus d’1,5 million de visiteurs, dont de nombreux Français, s’y pressent pour vivre la fête d’Halloween la plus terrifiante au monde. Frissons garantis… et business florissant pour les commerçants.