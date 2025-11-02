66 minutes Les nouveaux aventuriers des supers buffets

Lire la vidéo

Diffusé le 02/11/2025

Buffets XXL, libre-service illimité, plats à la chaîne… le buffet à volonté est devenu un terrain de jeu géant pour une nouvelle génération d’entrepreneurs. Ils se lancent dans l’aventure avec une idée en tête, proposer toujours plus de plats sans faire exploser l’addition. Et pour y arriver, tous les coups sont permis. Produits calibrés, portions millimétrées, circuits d’approvisionnement optimisés, rien n’est laissé au hasard. Certains osent tout : animations spectacle, décors démesurés, formules minute sur plaque chauffante. L’objectif est de séduire le client au premier coup d’œil, tout en dégageant une confortable marge. Encore rares il y a dix ans, ces buffets sont partout en France avec près de 5 000 adresses. Derrière cette success story, des restaurateurs chinois, souvent pionniers du genre, mais aussi de jeunes Français comme Éloi Spinnler, prêts à casser les codes. Car dans ce business de l’abondance, la vraie recette gagnante, c’est l’audace.