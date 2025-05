66 minutes Narcos français : l’enquête

Diffusé le 10/11/2024

42 depuis le début de l’année 2024, et des nouvelles victimes chaque semaine : le chiffre des morts liés au trafic de drogue ne cesse d’augmenter. Un narcotrafic que souhaite plus que jamais combattre le gouvernement, avec notamment la création d’un parquet spécialisé et d’une brigade de « cyber patrouilleurs ». Des mesures annoncées ce vendredi à Marseille par les ministres de l’Intérieur et de la Justice. « 66 Minutes » propose un document exceptionnel pour comprendre comment le trafic de stupéfiants, et avec lui l’extrême violence, a pu gagner les grandes et petites villes françaises. Les règlements de compte se sont multipliés ces derniers jours : Marseille, Valence, Rennes, Poitiers, etc. Vous allez découvrir des dealers, petits ou gros, des futurs tueurs à gages, souvent mineurs. Vous verrez les points de deal et ces lieux secrets où la drogue est découpée. Mais aussi le combat de mères de famille meurtries par le narcotrafic. Enquête au plus près des « narcos » français.