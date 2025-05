66 minutes Mon ex est parti, les dettes restent / Le smash burger écrase tout / Mexico, au cœur de la joyeuse fête des morts

Mon ex est parti, les dettes restent (STP) Découvrir au bout de cinq, quinze ou trente ans de mariage que votre conjoint n’a jamais payé ses impôts et que vous devez participer au remboursement, cela s’appelle la solidarité fiscale. 96% des personnes concernées sont… des femmes. C’est souvent une fois divorcées, qu’elles plongent dans ce cauchemar. Jusqu’à se retrouver avec des dettes astronomiques, parfois de plusieurs millions d’euros, à cause de leurs ex-maris. Et très souvent, elles n’ont aucun recours. Témoignages de femmes à qui leurs ex ont laissé les dettes… Le smash burger écrase tout C’est le nouveau produit star de la street food : le smash burger. Un sandwich au steak coupé finement, croustillant et tendre à la fois. A en croire les spécialistes du genre, le smash burger serait meilleur que la version classique. Et il gagne même les cuisines des restaurants étoilés ! Reportage sur le succès français de cette folie gourmande « made in USA ». Mexico, au cœur de la joyeuse fête des morts Mexico : la capitale mexicaine fascine, et notamment les Français ! Avec ses 20 millions d’habitants, c’est l’une des cinq agglomérations les plus peuplées au monde. Une mégalopole enivrante, où la célébration de la Fête des morts, début novembre, est un événement aussi joyeux qu’incontournable. Il attire chaque année des milliers de curieux. Parmi eux, de nombreux Français. Certains sont touristes, d’autres expatriés au Mexique. Nous avons suivi plusieurs d’entre eux entre traditions culturelles et folles festivités. Une immersion mexicaine au cœur de la fascinante Fête des morts.