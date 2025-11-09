66 minutes Salon du Chocolat : fondant de plaisir !

Diffusé le 09/11/2025

Des effluves de cacao chaud, des éclats de fèves torréfiées, des fontaines de chocolat fondant et des créations à croquer. Pendant cinq jours, Paris est devenue la capitale du chocolat sous toutes ses formes ! Le Salon du Chocolat, c’est un véritable temple de la gourmandise accessible à tous. Petits et grands viennent y goûter les dernières merveilles sucrées, découvrir des associations audacieuses et plonger dans un univers où l’imagination est sans limite. Mais ce n’est pas tout : le Salon, c’est aussi la chance unique de rencontrer les plus grands noms de la chocolaterie et de la pâtisserie. Meilleurs Ouvriers de France, chefs pâtissiers étoilés, stars de la tablette et du bonbon, ils sont tous là, prêts à partager leur passion, leurs secrets… et à faire déguster leurs créations les plus folles. Derrière les stands gourmands, certains jouent gros. De jeunes artisans en reconversion misent tout sur le Salon pour faire connaître leurs créations. D’autres espèrent séduire un distributeur ou décrocher une place dans une grande maison. Pour eux, chaque dégustation peut tout changer. Quelles sont les nouvelles tendances du chocolat ? Et pourquoi nous fait-il toujours autant rêver ?