66 minutes Au cœur du Made in France

Diffusé le 17/11/2024

C’est le plus grand événement dédié au savoir-faire français : le salon du Made in France. La 12ème édition s’est tenue cette semaine à Paris avec mille exposants, cent-mille visiteurs et une vocation, celle de valoriser le « fabriqué en France ». Mode, déco, gastronomie, innovation, high tech… pour les marques, petites et grandes, l’enjeu est de séduire les clients mais aussi de remporter l’un des six « Grands Prix » décernés. Nous avons suivi plusieurs entrepreneurs dont la conceptrice d’une jeune marque de maquillage ou encore des fabricants de matelas reconditionnés. Tous sont persuadés de réussir à séduire les clients, conquérir un marché et… hisser le drapeau tricolore du « fabriqué en France » ! Plongée dans les coulisses du salon le plus cocardier de France.