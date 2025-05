66 minutes Tiramisu : le roi des desserts / Ordures : le fléau des dépôts sauvages / Fried chicken : le poulet aux œufs d’or

Lire la vidéo

Tiramisu : le roi des desserts Des œufs, du sucre, du mascarpone, du café... ce sont les ingrédients principaux du dessert italien le plus connu au monde : le Tiramisu. A la carte de nombreux restaurants, le Tiramisu, qui signifie « remonte moi le moral » en italien, fait aussi partie des pâtisseries préférées des Français. Plusieurs régions d’Italie revendiquent la paternité de cette douceur apparue au milieu du 20ème siècle. La « légende » la plus tenace : un pâtissier réputé du nord de la péninsule aurait trouvé la recette après avoir fait tomber accidentellement du mascarpone dans un bol de sucre et d’œufs… Aujourd’hui le tiramisu se décline à toutes les sauces et connait un succès fou. Certains ouvrent des boutiques qui lui sont entièrement consacrées. Entre France et Italie, rencontre avec le roi des desserts. Ordures : le fléau des dépôts sauvages Une amende de deux-mille euros si vous abandonnez vos ordures sur la voie publique ! Cette mesure forte a été prise, il y a dix jours, par une petite commune des Pyrénées-Orientales pour lutter contre les dépôts sauvages. Ces déchets non-recyclés, dangereux pour l’environnement, sont devenus un casse-tête pour les municipalités. Certaines d’entre elles créent des brigades spécialisées, pour traquer les contrevenants, en analysant les déchets abandonnés sur la voie publique. C’est le cas notamment à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). La traque aux dépôts sauvages est lancée. Et les « jeteurs-pollueurs » ciblés. Les caméras de 66 minutes en ont d’ailleurs surpris plusieurs en flagrant délit… Fried chicken : le poulet aux œufs d’or Croustillant, facile à déguster, pas cher… ce sont les atouts du poulet frit ! Ce plat, très populaire aux Etats-Unis, est depuis quelques années un incontournable de la « street food ». Vous découvrirez un festival qui lui est consacré à la Nouvelle-Orléans, où le « fried chicken » est une institution. Mais il a depuis longtemps dépassé les frontières américaines et a même gagné en France ses lettres de noblesse, grâce à des chefs étoilés comme Mory Sacko. Un succès international dû, en partie, à une enseigne, KFC, qui nous a ouvert les portes de ses restaurants français en exclusivité…