66 minutes Le Made in France fait son show

Diffusé le 16/11/2025

1 000 exposants, 100 000 visiteurs en quatre jours, le Salon du Made in France 2025 a de nouveau battu des records à Paris. Derrière les stands, une même ambition : prouver qu’on peut encore produire local, vendre à prix juste et séduire les consommateurs. Textile, électroménager, accessoires, alimentation : toutes les filières étaient représentées, portées par des entrepreneurs qui veulent croire à une autre façon de consommer. Des marques en quête de visibilité, des géants venus défendre leur ancrage local, et surtout une foule curieuse de découvrir des produits utiles, beaux, et fabriqués ici. Malgré la hausse des coûts, le Made in France séduit et 75 % des Français se disent prêts à payer un peu plus pour consommer local. Bons plans, innovations, engagements forts : ce salon prouve qu’acheter français peut aussi rimer avec plaisir, qualité et fierté.