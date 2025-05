66 minutes Au cœur du meilleur restaurant du monde

Diffusé le 24/11/2024

« 66 Minutes » s’est immiscé dans les cuisines de l’un des plus grands chefs français : Guy Savoy ! 2024 a été une année de défi pour lui. Le chef cuisinier isérois a en effet perdu, l’an dernier, la 3ème étoile du plus mythique de ses établissements, installé à la Monnaie de Paris. Nouvelle carte, nouvelle image, comment réinventer sa cuisine, à 71 ans, quand on a tout gagné ? Objectif : retrouver les sommets étoilés mais également conserver, ce lundi 25 novembre, son titre de meilleur restaurant du monde pour la 8ème fois d’affilée.