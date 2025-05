66 minutes Gisèle Pelicot : l’éveil des consciences / Electroménager : la course aux bons plans

Gisèle Pelicot : l’éveil des consciences Un procès qu’il convient d’appeler le procès de l’année vient de vivre une semaine décisive : celui de l’affaire de Mazan (Vaucluse). La victime Gisèle Pelicot et le principal accusé Dominique Pelicot se sont en effet exprimés pour la dernière fois devant devant la cour criminelle du Vaucluse à Avignon. Depuis le mois de septembre, la France découvre l’horreur qu’a vécue de 2011 à 2020, Gisèle Pelicot, aujourd’hui âgée de 71 ans, droguée à son insu par son mari et violée par une cinquantaine d’hommes recrutés sur internet. Une affaire qui a marqué les esprits et engagé une prise de conscience notamment sur la soumission chimique. Mardi, Gisèle Pelicot a dénoncé « le procès de la lâcheté dans une société qui banalise le viol ». Retour sur une affaire hors norme et sur le combat d’une femme qui a éveillé les consciences. Electroménager : la course aux bons plans Comment trouver de l’électroménager au meilleur prix ? Four, aspirateur, lave-vaisselle… l’électroménager pèse sur le budget des Français qui y consacrent chaque année quatre-cents euros en moyenne. Un marché très concurrentiel où les écarts de prix peuvent être vertigineux. Alors comment faire de bonnes affaires ? Nous avons suivi des chasseurs de bons plans, mais aussi des spécialistes du reconditionné et des magasins qui cassent les prix. Electro Dépôt en est l’un des leaders avec peu de références et des offres au plus bas. Comment y parviennent-ils ? Plongée dans un monde qui promet des appareils à moins 50 voire moins 70%...