66 minutes La brasserie qui défie le temps

Diffusé le 23/11/2025

C’est un lieu comme il n’en existe plus. À deux pas de la gare Saint-Lazare, la brasserie Mollard (Paris 8ème) fait battre le cœur de Paris depuis 1895. Un décor somptueux classé aux Monuments Historiques, des serveurs en grande tenue, des plats mythiques servis à la française. Ici, le temps semble suspendu. Mais derrière les miroirs gravés et les mosaïques Art nouveau, une équipe de passionnés fait vivre chaque jour ce monument de la gastronomie parisienne. Stéphane Malchow, le patron, arrière-petit-fils du repreneur, veille à tout : de la cave aux cuisines, du moindre luminaire aux produits soigneusement sélectionnés à Rungis (Val-de-Marne). Arnaud, le chef, est aux fourneaux depuis trente ans. Tout est fait maison : omelette surprise flambée, bar en croûte, millefeuilles préparés dans les règles de l’art…, dans cet établissement la tradition est sacrée. Un service, une ambiance, une magie. Mollard n’est pas une brasserie comme les autres. C’est un spectacle vivant, où la cuisine devient patrimoine. Et chaque repas un moment hors du temps.